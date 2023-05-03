В Краснодарском крае горит резервуар с нефтепродуктами

0:27 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Краснодарском крае в Темрюкском районе загорелся резервуар с нефтепродуктами, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/23206

Известно, что пожару присвоили высший ранг опасности.

"Пожару присвоен высший ранг сложности. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет", — пояснил глава региона.

На месте работаю экстренные службы. Причина возгорания пока неизвестна.

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