ДТП в Ленинградской области: как минимум один ребенок погиб

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В результате лобового столкновения грузовика и легковушки в Тосненском районе Ленобласти погиб ребенок. Еще несколько человек получили серьезные черепно-мозговые травмы.

Известно, что ДТП произошло на 646-м километре тосненской объездной автодороги около часа ночи во вторник. Грузовик DAF столкнулся с легковым автомобилем Skoda.

"В результате столкновения погиб один ребенок, четыре человека получили травмы, в том числе двое детей", — сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

При этом, по информации городских СМИ, в результате аварии погибли два человека. Один из них взрослый. По уточненным данным, пассажиров легковушки после столкновения зажало в автомобиле. Их извлекали спасатели.

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