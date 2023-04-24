Гражданка России устроила пьяный дебош на борту самолёта, летевшего из Бангкока в Москву. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на пассажиров рейса.
Они рассказали, что на борт женщина зашла практически трезвой и без видимых признаков агрессии. Однако после того как самолёт поднялся в воздух, она практически сразу начала выпивать купленный в дьюти-фри крепкий алкоголь.
При этом на протяжении всего полёта пассажирка ругалась с бортпроводниками и выкрикивала различные антивоенные лозунги. В какой-то момент она приняла таблетки, после которых у неё началась истерика.
Стюартам в итоге пришлось связать женщину, а после приземления её передали сотрудникам полиции. По данному факту проводится проверка.
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