Россиянка устроила "заукраинский" дебош на борту самолёта, летевшего из Бангкока в Москву

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Гражданка России устроила пьяный дебош на борту самолёта, летевшего из Бангкока в Москву. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на пассажиров рейса.

Они рассказали, что на борт женщина зашла практически трезвой и без видимых признаков агрессии. Однако после того как самолёт поднялся в воздух, она практически сразу начала выпивать купленный в дьюти-фри крепкий алкоголь.

При этом на протяжении всего полёта пассажирка ругалась с бортпроводниками и выкрикивала различные антивоенные лозунги. В какой-то момент она приняла таблетки, после которых у неё началась истерика.

Стюартам в итоге пришлось связать женщину, а после приземления её передали сотрудникам полиции. По данному факту проводится проверка.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

УТЕЧКА ИЗ ПЕНТАГОНА - названы истинные цели слива