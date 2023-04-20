В аэропорту Волгограда не допустили попадания опасной инфекции из Доминиканы

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В волгоградском аэропорту сделали всё возможное, чтобы не допустить завоз опасной инфекции из Латинской Америки.

Как пишет novostivolgograda.ru, к частью, опасность была мнимая — такую ситуацию работники воздушной гавани отрабатывали в рамках учений.

Самолёт сообщением Доминикана-Москва, на борту которого был заражённый опасной инфекцией пассажир, был придуман в качестве легенды. Задачей персонала было найти больного пассажира.

Учения состоялись в реальных условиях. Местом их проведения стало лётное поле, а участниками — сотрудники разных подразделений и ведомств. В ходе занятий были отработаны действия по организации противоэпидемических мероприятий.

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