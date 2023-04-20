Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Путин предложил замминистра финансов Котюкову возглавить Красноярский край
МК: вводом санкций против Украины Польша показала Киеву острые зубы
Рэпер Дава оценил увеличенные ягодицы Киркорова: "Я офигел, когда увидел"
Newsweek: если Зеленский сейчас не признает поражение, Украине конец
Дедовские методы: Как табак поможет при протечке радиатора авто
Киселёв допустил ввод войск ВС Украины на территорию РФ при наступлении
Эксперт по биохакингу Хусаинова призвала чаще плавать ради улучшения памяти
Еще две страны вслед за Турцией готовятся отказаться от расчётов в долларах
Пилот самолёта из Уфы узнал об отказе двигателя после взлёта

В аэропорту Волгограда не допустили попадания опасной инфекции из Доминиканы

0:47
Происшествия

В волгоградском аэропорту сделали всё возможное, чтобы не допустить завоз опасной инфекции из Латинской Америки.

В аэропорту Волгограда не допустили попадания опасной инфекции из Доминиканы

Как пишет novostivolgograda.ru, к частью, опасность была мнимая — такую ситуацию работники воздушной гавани отрабатывали в рамках учений.

Самолёт сообщением Доминикана-Москва, на борту которого был заражённый опасной инфекцией пассажир, был придуман в качестве легенды. Задачей персонала было найти больного пассажира.

Учения состоялись в реальных условиях. Местом их проведения стало лётное поле, а участниками — сотрудники разных подразделений и ведомств. В ходе занятий были отработаны действия по организации противоэпидемических мероприятий.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Аварийная посадка в Краснодаре. Кадры из самолета (Полная версия)
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Почему визит Лаврова в Бразилию вывел Вашингтон из себя

Сергей Лавров буквально покорил мировое сообщество своим эффектным прибытием в Бразилию, говорится в материале Sohu. В Вашингтоне же отреагировали нервно.

Sohu: Лавров покорил Бразилию, едва выйдя из самолёта. И вывел США из себя
МК: 24-летний красноярец Олег Пивоваров спас подразделение, вызвав огонь "Градов" на себя
Боец ВС РФ спас подразделение, вызвав огонь "Градов" на себя
Россия сделала ставку на сырьё перспективнее нефти
Известны имена российских артистов, которые уехали в зону СВО на Украине
За адмирала Нахимова солдаты были готовы идти в огонь и воду Сергей Лебедев Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
Подполье в Херсоне выбрало новую цель среди боевиков ВСУ
Это супероружие изменит расклад: США решили помочь Украине достать до Крыма
В Киеве заявили о начале контрнаступления ВСУ
В Киеве заявили о начале контрнаступления ВСУ
Последние материалы
Путин предложил замминистра финансов Котюкову возглавить Красноярский край
МК: вводом санкций против Украины Польша показала Киеву острые зубы
Слив Украины ускоряется: ликвидированы "коридоры солидарности" в Европе
Рэпер Дава оценил увеличенные ягодицы Киркорова: "Я офигел, когда увидел"
В аэропорту Волгограда не допустили попадания опасной инфекции из Доминиканы
Newsweek: если Зеленский сейчас не признает поражение, Украине конец
Дедовские методы: Как табак поможет при протечке радиатора авто
Киселёв допустил ввод войск ВС Украины на территорию РФ при наступлении
Эксперт по биохакингу Хусаинова призвала чаще плавать ради улучшения памяти
Bloomberg: Запад хочет ввести полную товарную блокаду России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников