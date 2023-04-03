Ресторатор: кафе в Нижнем Новгороде не защищены от людей со взрывчаткой

1:07 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Ресторатор Александр Котюсов после теракта в кафе Санкт-Петербурга, где погиб военкор Владлен Татарский, оценил безопасность в заведениях общественного питания Нижнего Новгорода.

В беседе с корреспондентом newsnn.ru он отметил, что в нижегородских ресторанах и кафе нет металлоискателей, поэтому гипотетически злоумышленники со взрывными устройствами могут проникнуть в залы для гостей. Как подчеркнул эксперт, во многих заведениях имеются тревожные кнопки для вызова экстренных служб в случае ЧП, однако они не спасут посетителей от человека с бомбой.

"Чтобы такой человек не смог попасть внутрь здания, у входа, наверное, необходимо было бы поставить металлоискатель", — уточнил Котюсов.

Он добавил, что такого дорогостоящего оборудования нет в нижегородских ресторанах.

2 апреля в одном из кафе Санкт-Петербурга произошёл теракт, в результате которого скончался военкор Татарский. Представители СК РФ задержали подозреваемую по этому делу.

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