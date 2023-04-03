Эксперт Насонов назвал убившую военкора Татарского бомбу очень простой

0:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Подозреваемая в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского могла добираться до кафе не на метро, а на машине. Она не проходила через интроскоп, который мог определить взрывчатое вещество у неё в сумочке. Устройства для бесконтактного исследования структуры предмета расположены только в местах большого скопления людей, в кафе таких приборов нет, поэтому подозреваемая прошла в заведение спокойно. Об этом заявил военный эксперт Роман Насонов.

Для дистанционного подрыва бомбы террористы могли использовать сим-карту, на которую перед взрывом отправили сообщение, или специальный датчик с таймером. После заданного времени он срабатывает и подрывает снаряд.

"Ни то, ни то не является сложным техническим решением. Это можно сделать на уровне школьно-дворовых факультативов", — указал Насонов в беседе с телеканалом "Звезда".

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В результате теракта погиб военкор Владлен Татарский