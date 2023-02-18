Тобольские транспортники пожаловались в полицию на клевету пассажира

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Глава тобольского пассажирского автотранспортного предприятия Сергей Кугаевский рассказал, что компания обратилась в полицию с заявлением, в котором пожаловалась на обман пассажира.

По словам директора ПАТП, мужчина попросил Тюменскую транспортную систему вернуть деньги, потому что у него якобы дважды списали оплату за поездку.

"Банк подтвердил два списания, но по видео оказалось, что он был с ребёнком и получил два билета", — сообщил Кугаевский в интервью изданию Megatyumen.ru.

Он добавил, что руководство предприятия внимательно отслеживает все сообщения в соцсетях, и только в за февраль совместно с пассажирами было проверено пять поездок. Ни одного достоверного факта двойного списания не подтвердилось, резюмировал глава ПАТП.

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