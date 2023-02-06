Водитель трамвая в Новосибирске бросил пассажиров и ушёл в магазин, чтобы перекусить

В Новосибирске произошла неприятная ситуация, в которой пассажиры трамвая посчитали себя пострадавшими. Водитель подъехал на остановку "площадь Калинина", но двери не открыл, а вышел в магазин за провизией и водой.

В соцсетях города поднялась волна возмущения. Горожане жаловались на мороз и безответственность водителя трамвая, пишет atas.info.

"Трамвай он просто бросил посреди дороги и ушёл. От нас отмахнулся и побежал в магазин. Видимо у него был поздний обед. А то, что мы торопились по делам, его не интересовало", — приводит слова одного из пассажиров источник.

Однако некоторые люди встали на сторону "обидчика", заявив, что у водителя был законный перерыв по графику.

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