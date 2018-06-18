ЧМ-2018: в Москве арестованы фанаты-воры

Как отмечают в правоохранительных органах, к иностранцам в СИЗО уже приходили консулы их стран и обещали свою помощь.
Отметим, что известно еще об одном случае задержания иностранных хулиганов. Два болельщика из Соединенного Королевства стали зачинщиками конфликта в поезде, следующего из Москвы в Волгоград. Подданных Великобритании привлекут к административной ответственности.
Стоит отметить, что в общем и целом чемпионат мира по футболу пока проходит в спокойной и дружелюбной обстановке. Некоторые английские болельщики заявляли, что побаивались ехать в Россию, но на деле все оказалось куда лучше, чем они ожидали — по их словам, их окружают добрые и хорошие люди.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В "Лужниках" состоятся, в том числе, первый и последний матчи турнира. Сборной России предстоит сыграть с командами группы A. На московском стадионе российские спортсмены встретятся с командой Саудовской Аравии, на Санкт-петербургском — Египта, на самарском — Уругвая.
План не удался. Жители Великобритании приехали в "пугающую" страну и увидели все сами.
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