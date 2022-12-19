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Обвинение запросило для бывшего начальника УМВД по Омску 11 лет лишения свободы

Происшествия

Экс-начальник УМВД по Омску Евгений Быков стал фигурантом уголовного дела. Бывшего полицейского заподозрили во взяточничестве.

Как заявили в gorod55.ru, злоумышленник заранее предупреждал о проверках массажные салоны Orange, в которых, предположительно, можно было получить интимные услуги. Также правоохранители обвинили Быкова в защите торговцев нелегальными спиртными напитками и сигаретами.

Прокуратура по региону призвала приговорить предполагаемого преступника к 11 годам тюрьмы и обязать его выплатить 26 миллионов рублей. Ещё необходимо забрать у экс-главы УМВД взятку на сумму 6,5 миллиона рублей и машину, отметили представители ведомства.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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