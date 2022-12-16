Суд в Приморском крае приговорил экс-работника таможни к девяти годам тюрьмы

Бывшего работника таможни перевезли из Казахстана в РФ и осудили в Приморском крае. По информации СМИ, злоумышленник занимался взяточничеством.

Как сообщили в vostokmedia.com, по данным транспортной прокуратуры, обвиняемый получил 560 тысяч рублей от глав туристических групп. Люди могли за деньги перемещать товары, вес которых составлял более 50 килограммов, без уплаты пошлин и сборов.

Суд приговорил преступника к девяти годам тюрьмы и штрафу на сумму 5,5 миллиона рублей.

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