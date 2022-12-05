На рэпера PINQ у ночного клуба в Москве напали неизвестные

Рэпер PINQ подвергся нападению возле столичного ночного клуба. Об этом информирует Life. ru.

Как пишет издание, 25-летний рэпер PINQ (также известный как Влад Козицын) в ночь со 2 на 3 декабря отдыхал в ночном клубе в Москве, на Грузинском Валу. Однако, когда он вышел из заведения на улицу, то подвергся нападению каких-то "алкашей", как выразился сам исполнитель.

Избитому рэперу пришлось вызвать скорую, которая доставила его в медучреждение. После осмотра медики зафиксировали у музыканта перелом носа, после чего его отпустили домой.

Написал ли PINQ заявление в полицию после нападения, осталось неизвестным.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Видео: Мигранты устроили драку в МЦК. Приезжих быстро потушили всем вагоном