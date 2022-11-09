Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин прокомментировал видеоролик с избиением девятилетнего ребёнка из Пермского края.
Как сообщает properm.ru, руководитель регионального Управления СК России Денис Головкин по поручению Бастрыкина должен оперативно выяснить все обстоятельства избиения несовершеннолетнего и обобщить полученные данные в виде подробного доклада.
Отмечается, что недавно в социальных сетях распространили видеоролик, на котором видно, как женщина бьёт незнакомого мальчика во дворе жилого дома.
По информации издания, она пыталась наказать ребёнка, который конфликтовал с её сыном во время детской игры.
Полицейские тоже запустили проверку по факту избиения мальчика.
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