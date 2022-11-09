Глава СК взял на личный контроль дело об избиении девятилетнего ребёнка в Перми

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин прокомментировал видеоролик с избиением девятилетнего ребёнка из Пермского края.

Как сообщает properm.ru, руководитель регионального Управления СК России Денис Головкин по поручению Бастрыкина должен оперативно выяснить все обстоятельства избиения несовершеннолетнего и обобщить полученные данные в виде подробного доклада.

Отмечается, что недавно в социальных сетях распространили видеоролик, на котором видно, как женщина бьёт незнакомого мальчика во дворе жилого дома.

По информации издания, она пыталась наказать ребёнка, который конфликтовал с её сыном во время детской игры.

Полицейские тоже запустили проверку по факту избиения мальчика.