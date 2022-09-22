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Главу КГИОП Сергея Макарова задержали в Петербурге

Происшествия

Председателя КГИОП Сергея Макарова задержали в Санкт-Петербурге. Чиновнику вменяют превышение полномочий с причинением тяжких последствий.

Главу КГИОП Сергея Макарова задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали главу КГИОП Сергея Макарова, сообщила "Фонтанка" вечером 21 сентября. Чиновнику предъявили превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Следственный комитет России возбудил дело по злоупотреблению полномочиями после череды сносов зданий XIX века в Санкт-Петербурге. По мнению следователей, чиновники могли искусственно изменять годы постройки на период после 1917 года, выводя дома из-под охраны. Внимание СК привлекло обращение местных депутатов к председателю ведомства Александру Бастрыкину, указавших на роль КГИОП в этом процессе.

Позже по факту сноса ряда исторических зданий были возбуждены еще несколько уголовных дел. Наиболее громким стало уничтожение флигелей особняка Салтыковой ради постройки гостиницы. Александр Бастрыкин лично прибыл на место стройки, а также вызвал для разговора инвестора проекта Виктора Тырышкина, которого связывают с губернатором Александром Бегловым.

Кроме того, СК обратил внимание на разрешение снести дом Лапина, признанный объектом культурного наследия регионального значения. По версии следкома, КГИОП мог подделать документацию в интересах застройщика.

Также Бастрыкин поручил проверить законность застройки территории Пулковской обсерватории в Санкт-Петербурге. Промышленное и крупное жилищное строительство в парковой зоне обсерватории запрещено, однако суды выносили противоречивые вердикты относительно разрешений на строительство.

Сносы зданий и другие действия застройщиков, в которых усматриваются признаки нарушения закона, могут указывать на существование в Санкт-Петербурге строительного лобби. Как сообщают СМИ, городские чиновники выносят решения в пользу связанных с ними девелоперов, заинтересованных в сносах зданий. Результатом коррупции в Смольном становится постепенная потеря Петербургом уникального архитектурного облика.

Сотрудники КГИОП прокомментировали ситуацию и сообщили, что председатель комитета в настоящий момент сотрудничает со следствием в рамках своих полномочий.

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Автор: Александр Приходько, Редактор: Елена Тимошкина
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