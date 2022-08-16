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Автор Ольга Владимировна Лазарева

Нападения на градозащитников в Петербурге стали следствием градостроительного лобби Беглова

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Петербургские девелоперы, чьи интересы отстаивают в Смольном, начали прибегать к применению физической силы по отношению к оставшимся градозащитникам ради реализации своих будущих проектов. Сложившуюся ситуацию связывают с градостроительным лобби, достигшим беспрецедентных масштабов при губернаторе Александре Беглове.

Нападения на градозащитников в Петербурге стали следствием градостроительного лобби Беглова

Градостроительное лобби в Северной столице на сегодняшний день стало настоящей "кормушкой" для приближенных губернатора Александра Беглова. После принятия лояльными Смольному депутатами ряда послаблений, касающихся земельных ограничений застройки, а также жестких нормативов и правил, в Петербурге появилась уникальная возможность для точечного продвижения новых проектов, а регулирование всего процесса фактически было передано в руки исполнительной власти, возглавляемой Александром Дмитриевичем.

Как ранее писали СМИ, сегодня все градозащитные организации в северной столице ликвидированы, а реальные специалисты, как это произошло с оппозиционным к Смольному крылом "Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры" (ВООПИиК), заменены зависимыми от интересов городских властей экспертами. Общественные слушания по важнейшим вопросам градостроительства были переведены в скрытый онлайн-формат, что препятствует участию горожан и общественников, а в Законодательном собрании оказались "послушные" городской администрации парламентарии.

Губернатора Беглова неоднократно связывали с обслуживанием интересов градостроительного лобби в Смольном, отдельные чиновники которого состоят в "близких дружественных отношениях" с крупными строительными компаниями, такими как ЛСР. Однако безнаказанность и чувство вседозволенности в результате привели к тому, что представители городского руководства и "лояльный" бизнес оказались готовы на все для продвижения своих личных интересов, применяя все более жесткие методы "воздействия".

Так, журналист Павел Смоляк ранее сообщал в своем телеграм-канале, что Смольный подсылал стажеров центра "Э" на акцию несогласных с новым законом о "комплексном развитии территорий" (КРТ), предполагающим снос панельных "хрущевок" и переселение жителей кварталов с уже развитой инфраструктурой на окраины города. В результате произошла потасовка, во время которой неизвестные в масках применили перцовый баллончик в отношении одного из участников мероприятия.

Известно, что за попытку провести пикет против сноса флигелей особняка Салтыковой активисты были избиты неизвестными. По имеющейся информации, четверо мужчин напали на градозащитника из фонда "Голодай" Олега Мухина, сломав ему руку, и пригрозили делом "за поджог трактора". По словам активиста, один из нападавших представился Николаем Марковым, который заставил его написать расписку, что не имеет к ним претензий, а также удалить все фото и видео материалы с телефона. После инцидента Мухин отправился в травмпункт, чтобы снять повреждения — множественные гематомы на лице и теле.

Стоит отметить, что Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) согласовал разборку флигелей дома Салтыковой еще в 2017 году. Несмотря на то, что распоряжение утратило силу по истечении сроков, губернатор Беглов подписал соглашение с инвестором о проведении реставрационных работ. При реализации проекта инвестор обязан выполнить требования по восстановлению архитектурного облика здания с сохранением исторического фасада, внутренней планировки исторической части здания с восстановлением лепнины, каминов, лестниц и иных элементов, что никак не согласуется со сносом зданий, о которых заявляет активист.

В марте 2022-го комитет якобы выдал разрешение на проведение работ, однако распоряжение КГИОП об утверждении предмета охраны объекта от 2016 года носит нормативный характер, но оно не было опубликовано в должном порядке, в связи с чем не может применяться, в том числе при выдаче разрешений на строительство или проведение работ по сохранению объекта. Как уточняли активисты, новой разрешительной документации им обнаружить не удается, и поэтому градозащитники полагают, что снос особняка ведется незаконно. Кроме того, собственником здания, по их данным, является никому не известная "Северная Земельная Компания", зарегистрированная на кипрские офшоры.

Напомним, деятельностью чиновников КГИОП в части превышения должностных полномочий уже заинтересовались правоохранительные органы. Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования дела о сносе дома Лапина на Рижском проспекте. Стоит отметить, что помимо этого здания Бастрыкина интересуют и другие ликвидированные при содействии Смольного объекты исторического значения. В экспертном сообществе уже неоднократно выражали уверенность в том, что профильный комитет действует исключительно в интересах девелоперов, так или иначе связанных с окружением губернатора Александра Беглова, а прямым следствием этого "разгулявшегося" лоббизма петербургских чиновников сегодня становится применения насилия к представителям градозащитного движения Северной столицы.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы санкт-петербург александр беглов
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