Школы в двух округах Белгородской области перешли на дистант из-за обстрелов ВСУ

Из-за регулярных обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) школы в двух округах Белгородской области перешли на дистанционное обучение. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, речь идёт об образовательных учреждениях, которые расположены в Валуйском округе (в 15 километрах вдоль границы) и Шебекинском округе (в 10-километровой зоне). Как пояснил губернатор, в детских садах будут работать только дежурные группы.

Он выразил надежду на то, что жители Белгородской области с пониманием отнесутся к этой мере.

"Антитеррористическая комиссия решила перевести школы в Валуйском и Шебекинском городских округах на дистанционное обучение", — подчеркнул руководитель региона.

Ранее Гладков призвал к эвакуации жителей Журавлёвки и Нехотеевки. Он добавил, что на территории этих сёл, несмотря на регулярные атаки ВСУ, ещё остаётся гражданское население.