В Псковской области задержаны два гражданина Украины, которые пытались провести на территорию России 57 кг мефедрона из Латвии. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Наркотики были спрятаны в автомобилях.
"Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области в пункте пропуска через госграницу РФ "Убылинка" пресечена попытка ввоза с территории Латвии крупной партии наркотических средств", — цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Преступникам грозит до 20 лет лишения свободы.
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