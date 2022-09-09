ФСБ задержала двух украинцев, пытавшихся провезти 57 кг мефедрона в Россию

В Псковской области задержаны два гражданина Украины, которые пытались провести на территорию России 57 кг мефедрона из Латвии. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Наркотики были спрятаны в автомобилях.

"Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области в пункте пропуска через госграницу РФ "Убылинка" пресечена попытка ввоза с территории Латвии крупной партии наркотических средств", — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Преступникам грозит до 20 лет лишения свободы.