Мужчина возмутился выгулом собаки без намордника и застрелил россиянку

В понедельник, пятого сентября, неизвестный убил женщину в Новой Москве. Об этом рассказали российские журналисты.

По информации РЕН ТВ, муж и жена гуляли вместе с собакой. Они не надели на неё намордник. Этим возмутился прохожий. Россиянка вмешалась в беседу мужчин. Недовольный злоумышленник достал огнестрельное оружие и атаковал женщину. Жертва нападения погибла из-за выстрела в голову.

В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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