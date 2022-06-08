Громкое убийство произошло в Тамбове — там погиб гендиректор Кирсановского сахарного завода Юрий Хохлов, которого именовали "сахарным королём".
Предприниматель прибыл в деревню Рудовка для осмотра полей своей агрофирмы, где столкнулся с давним недругом, 49-летним предпринимателем Владимиром Левкиным. Бизнесмен был уверен, что поля принадлежат ему, поэтому ежегодно засеивал их подсолнечником. Посевы по указанию Хохлова уничтожались.
Четырёхлетний конфликт закончился кровопролитием. Левкин выстрели в Хохлова из карабина. Выстрел оказался смертельным. Полиция обнаружила труп бизнесмена в паре километров от деревни
Правоохранительные органы работают на месте преступления.
Ранее сообщалось, что неизвестный застрелил предпринимателя на Комсомольском проспекте в Москве. Преступник, по предварительной версии, выступал в роли киллера.
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