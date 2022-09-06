Спасатели добрались до выживших на камчатском вулкане туристов

Спасатели добрались до оставшихся в живых туристов на камчатском Ключевском вулкане. Сообщается, что у одного из них обморожение.

"Первая группа спасателей добралась до отметки 3300 к домику вулканологов и осмотрела пострадавших. По предварительной информации, у гида, который спустился с 4158, обморожение ног и рук, остальные в порядке", — цитирует РИА Новости сообщение региональных экстренных служб.

Решение об эвакуации и каким способом, будет принято в ближайшее время, уточнили в ведомстве.