В Оренбурге ВАЗ протаранил две машины и едва не сбил женщину с ребёнком

В Оренбурге водитель ВАЗ протаранил два автомобиля и едва не задавил женщину с коляской. Согласно информации, ДТП произошло на придомовой территории…

Женщина катила коляску сначала по придомовой территории, а затем пыталась объехать газон и вышла на проезжую часть.

Водитель "Лады", проезжающей мимо, резко начал тормозить и свернул во двор, где на его пути оказались два автомобиля, передаёт 56orb.ru.

Официальной информации о ДТП от ГИБДД не поступало. Пока неизвестно, что побудило водителя ВАЗ резко изменить "маршрут" и был ли он в нетрезвом состоянии.