В Оренбурге водитель ВАЗ протаранил два автомобиля и едва не задавил женщину с коляской. Согласно информации, ДТП произошло на придомовой территории…
Женщина катила коляску сначала по придомовой территории, а затем пыталась объехать газон и вышла на проезжую часть.
Водитель "Лады", проезжающей мимо, резко начал тормозить и свернул во двор, где на его пути оказались два автомобиля, передаёт 56orb.ru.
Официальной информации о ДТП от ГИБДД не поступало. Пока неизвестно, что побудило водителя ВАЗ резко изменить "маршрут" и был ли он в нетрезвом состоянии.
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