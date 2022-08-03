Экстренные службы не исключили версию поджога склада Ozon

В МЧС рассматривают две версии пожара на складе Ozon в Истринском районе Подмосковья: поджог и неисправность проводки.

По данным РИА Новости, огонь распространился на площади до 35 тысяч квадратных метров. К тушению пожара привлечены 75 сотрудников МЧС, 21 единица спецтехники и вертолёт Ка-32.

В пресс-службе Ozon сообщили, что товары, которые хранились на складе, уже не продаются на маркетплейсе. При этом площадка вернёт деньги покупателям, а продавцам компенсирует ущерб.

Глава округа Истра Татьяна Витушева заявила, что пожар получил третий ранг сложности.