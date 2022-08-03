В МЧС рассматривают две версии пожара на складе Ozon в Истринском районе Подмосковья: поджог и неисправность проводки.
По данным РИА Новости, огонь распространился на площади до 35 тысяч квадратных метров. К тушению пожара привлечены 75 сотрудников МЧС, 21 единица спецтехники и вертолёт Ка-32.
В пресс-службе Ozon сообщили, что товары, которые хранились на складе, уже не продаются на маркетплейсе. При этом площадка вернёт деньги покупателям, а продавцам компенсирует ущерб.
Глава округа Истра Татьяна Витушева заявила, что пожар получил третий ранг сложности.
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