Российский интернет-магазин Ozon собирается получить банковскую лицензию, чтобы кредитовать компании-продавцов. Об этом в интервью The Financial Times рассказал СЕО маркетплейса Александр Шульгин.
По его словам, в России малому и среднему бизнесу тяжело получать кредиты, они либо слишком дорогие, либо недоступны из-за отсутствия залога или низкой кредитоспособности. Ozon, располагая информацией о продавцах, реализующих свой товар на платформе, сможет предоставлять им кредиты в нужном размере.
Ранее Ozon учредил свою микрофинансовую компанию, которая должна войти в государственный реестр соответствующих организаций Центробанка. Также у интернет-магазина есть сервис Ozon. Invest, который кредитует продавцов.
Шульгин не раскрывает подробности, как технически Ozon выйдет на банковский рынок. Конкурент интернет-магазина, Wildberries ранее приобрёл небольшой банк из середины четвёртой сотни по размеру активов. "Яндекс" после "развода" со Сбербанком и срыва сделки с "Тинькофф Банком" также рассматривает покупку небольшого банка.
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