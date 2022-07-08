В Мурманской области задержали предполагаемого убийцу восьмилетнего мальчика

Правоохранители в Мурманской области нашли предполагаемого преступника, который изнасиловал и убил восьмилетнего школьника в Мончегорске. Об этом рассказали в СУ Следственного комитета РФ по региону.

"Ему (местному жителю. — Прим. ред.) предъявлено обвинение, следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — написали на официальном сайте СК.

Ранее сообщалось, что злоумышленника искали несколько дней. Предположительно, мать оставила ребёнка одного в квартире и закрыла дверь. Сын не отвечал на телефонные звонки, из-за чего женщина быстро вернулась домой. Она обнаружила тело своего ребёнка в ванной.