Правоохранители в Мурманской области нашли предполагаемого преступника, который изнасиловал и убил восьмилетнего школьника в Мончегорске. Об этом рассказали в СУ Следственного комитета РФ по региону.
"Ему (местному жителю. — Прим. ред.) предъявлено обвинение, следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — написали на официальном сайте СК.
Ранее сообщалось, что злоумышленника искали несколько дней. Предположительно, мать оставила ребёнка одного в квартире и закрыла дверь. Сын не отвечал на телефонные звонки, из-за чего женщина быстро вернулась домой. Она обнаружила тело своего ребёнка в ванной.
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