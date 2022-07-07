В Нижнем Новгороде закроют дело 13-летнего подростка, который убил 12-летнего мальчика. Об этом рассказал отец обвиняемого.
По информации журналистов, предполагаемый преступник должен находиться в центре содержания несовершеннолетних граждан ещё 15 дней. При этом мальчика могли отпустить на свободу, отметили в newsnn.ru.
"Отец мальчика уверен, что дело будет закрыто", — написали в СМИ.
Вместе с этим в издании заявили, что соседям подозреваемого страшно гулять во дворе. По словам отца подростка, он и его близкие переедут.
Ранее в СК по Нижегородской области сообщали, что ребёнок погиб в подъезде от ножевых ранений.
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