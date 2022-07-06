В селе Шали Пестречинского района Татарстана подросток ограбил мечеть и угнал машину имама. Об этом пишет ГТРК "Татарстан".
В конце июня несовершеннолетний пробрался в мечеть и украл ящик с пожертвованиями, после чего скрылся. Спустя неделю юный злоумышленник повторил преступление. Также он влез в дом имама, забрал ключи от машины и угнал транспортное средство. В этот раз правоохранители выследили и задержали преступника. На него заведено уголовное дело, сообщает inkazan.ru.
Ранее в Челябинской области восьмиклассница угнала рабочую машину отца-таксиста, чтобы покататься по городу.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Алексей Арестович высказал своё видение ситуации на Украине.