В Татарстане подросток ограбил мечеть и угнал машину имама

В селе Шали Пестречинского района Татарстана подросток ограбил мечеть и угнал машину имама. Об этом пишет ГТРК "Татарстан".

В конце июня несовершеннолетний пробрался в мечеть и украл ящик с пожертвованиями, после чего скрылся. Спустя неделю юный злоумышленник повторил преступление. Также он влез в дом имама, забрал ключи от машины и угнал транспортное средство. В этот раз правоохранители выследили и задержали преступника. На него заведено уголовное дело, сообщает inkazan.ru.

Ранее в Челябинской области восьмиклассница угнала рабочую машину отца-таксиста, чтобы покататься по городу.