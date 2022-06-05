Две украинские беженки погибли в Германии при крушении поезда

Две гражданки Украины, находившиеся в Германии в качестве беженцев, погибли при крушении поезда в Баварии. Об этом сообщает BILD am Sonntag.

"Четыре жертвы — женщины в возрасте от 32 до 70 лет. Две из них — украинские беженки", — говорится в сообщении издания.

По его данным, женщины проживали в немецких семьях, которые временно предоставили им жильё. Ребёнок одной из погибших украинок получил серьёзные травмы, отмечает газета.

Крушение поезда произошло в пятницу неподалёку от города Гармиш-Партенкирхен в Баварии. С рельсов сошли три вагона, в результате чего погибли пять человек, десятки пострадали.