Две гражданки Украины, находившиеся в Германии в качестве беженцев, погибли при крушении поезда в Баварии. Об этом сообщает BILD am Sonntag.
"Четыре жертвы — женщины в возрасте от 32 до 70 лет. Две из них — украинские беженки", — говорится в сообщении издания.
По его данным, женщины проживали в немецких семьях, которые временно предоставили им жильё. Ребёнок одной из погибших украинок получил серьёзные травмы, отмечает газета.
Крушение поезда произошло в пятницу неподалёку от города Гармиш-Партенкирхен в Баварии. С рельсов сошли три вагона, в результате чего погибли пять человек, десятки пострадали.
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