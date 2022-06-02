EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

В центре Москвы киллер убил предпринимателя

Происшествия

Неизвестный застрелил предпринимателя на Комсомольском проспекте в Москве. Преступник, по предварительной версии, выступал в роли киллера.

В центре Москвы киллер убил предпринимателя

Сообщается, что жертвой убийцы стал бизнесмен Оганес Камарян. Он является владельцем консалтинговой фирмы. Его сын — гендиректор крупного предприятия по производству полимеров Gavary Group.

Убийца выпустил пули в спину и голову предпринимателя. Само преступление попало на камеры видеонаблюдения. Киллер подобрался к жертве сзади, выстрелил два раза из пистолета с глушителем. После этого стрелявший сфотографировал тело убитого и скрылся. Камаряна в момент нападения сопровождала девушка. Ей удалось спастись бегством.

Некоторые факты указывают на то, что убийство было заказным.

В конце апреля тела бывшего топ-менеджера "Новатэка" Сергея Протосеня с женой и дочерью обнаружили в доме в курортном городе Льорет-де-Мар (Испания).

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Елена Былкина
Темы стрельба
Новости
Застреленный в Москве бизнесмен находился в розыске в Армении
Кедми: первыми жертвами неофашисткой Германии станет Польша и Прибалтика
Шукшина о внешности победительницы конкурса красоты в Крыму: Силикон и ботокс
Медведев предупредил Киев об ответных мерах в случае атаки по РФ из РСЗО
В центре Москвы киллер убил предпринимателя
В Нижнем Новгороде группу "Несчастный случай" встретили криками: "Предатели!"
Стариков: цель Украины — героически погибнуть в борьбе с РФ, но как можно позже
Военкор Жданов: союзные войска отбросили контратаку ВСУ под Лисичанском
Медведев: "Принимать решения Киеву надо не под кокаином, а на трезвую голову"
Сдаться в плен ВС РФ теперь можно онлайн: в ДНР заработал необычный бот
Популярное
Силовые структуры
В Карачаевске простились с летчиком-асом Канаматом Боташевым

В Карачаево-Черкесии провожают в последний путь генерал-майора авиации Канамата Боташева, погибшего при исполнении воинского долга.

В Карачаевске простились с летчиком-асом Канаматом Боташевым
ВСУ могут пойти в контрнаступление на Северодонецком направлении
Силовые структуры
ВСУ могут пойти в контрнаступление на Северодонецком направлении
Силовые структуры
Ходаковский рассказал о предательстве в ходе СВО: "Мы знали, что это западня"
Силовые структуры
Арестович: ВСУ пойдут в наступление после уничтожения противника в обороне
Любовь Степушова На Украине назвали "самое ужасное" для ВСУ — ощущение беззащитности Любовь Степушова Людмила Черткова День защиты детей — теперь тоже праздник со слезами на глазах Людмила Черткова Ольга Лазарева Расследование работы Форин-офиса в России продолжается: названы ещё 59 имён агентов влияния Ольга Лазарева
Силовые структуры
Арестович назвал сдачу ВСУ Северодонецка военной хитростью и ловушкой для ВС РФ
Силовые структуры
Во Львове "Калибры" ударили по пути снабжения НАТО для Украины
ВС РФ перебрасывают ЗРПК "Панцирь-С1" в САР после угроз Эрдогана начать операцию
Силовые структуры
ВС РФ перебрасывают ЗРПК "Панцирь-С1" в САР после угроз Эрдогана начать операцию
Последние материалы
Шукшина о внешности победительницы конкурса красоты в Крыму: Силикон и ботокс
Медведев предупредил Киев об ответных мерах в случае атаки по РФ из РСЗО
В центре Москвы киллер убил предпринимателя
В Нижнем Новгороде группу "Несчастный случай" встретили криками: "Предатели!"
Стариков: цель Украины — героически погибнуть в борьбе с РФ, но как можно позже
Военкор Жданов: союзные войска отбросили контратаку ВСУ под Лисичанском
Медведев: "Принимать решения Киеву надо не под кокаином, а на трезвую голову"
Сдаться в плен ВС РФ теперь можно онлайн: в ДНР заработал необычный бот
Ходаковский: поставки западного оружия в Киев не изменят ситуацию на Украине
Авианаводчики "О" ВС РФ под огнём артиллерии ВСУ корректируют атаку Су-25
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников