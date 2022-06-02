В центре Москвы киллер убил предпринимателя

Неизвестный застрелил предпринимателя на Комсомольском проспекте в Москве. Преступник, по предварительной версии, выступал в роли киллера.

Сообщается, что жертвой убийцы стал бизнесмен Оганес Камарян. Он является владельцем консалтинговой фирмы. Его сын — гендиректор крупного предприятия по производству полимеров Gavary Group.

Убийца выпустил пули в спину и голову предпринимателя. Само преступление попало на камеры видеонаблюдения. Киллер подобрался к жертве сзади, выстрелил два раза из пистолета с глушителем. После этого стрелявший сфотографировал тело убитого и скрылся. Камаряна в момент нападения сопровождала девушка. Ей удалось спастись бегством.

Некоторые факты указывают на то, что убийство было заказным.

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