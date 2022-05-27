Двое мужчин переделали охолощённые АК-103 в боевые автоматы

Двое жителей Хакасии соорудили боевые автоматы, чтобы защищаться от животных, их поймали в охотничьих угодьях, об этом пишет newkhakasiya.online.

Они переделали охолощённые автоматы АК-103 в боевое нарезное автоматическое оружие. Лицензий на него у них, разумеется, не было.

Против нарушителей возбуждены уголовные дела. Один из них ранее уже был судим.

"Как пояснили сами мужчины, оружие им понадобилось для самообороны от животных в лесу", — рассказали правоохранители.

Ранее житель Белгородской области попытался расплавить боеприпас для гранатомёта, снаряд сдетонировал, мужчина умер на месте. Отмечается, что белгородец нашёл боевые снаряды для гранатомёта и решил сдать алюминий из них.