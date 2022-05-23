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Автор Елена Федорова

Белгородец погиб при попытке расплавить боеприпас для гранатомёта на костре

Происшествия

Житель Белгородской области попытался расплавить боеприпас для гранатомёта, снаряд сдетонировал, мужчина умер на месте, об этом сообщает bel.ru.

Отмечается, что белгородец нашёл боевые снаряды для гранатомёта и решил сдать алюминий из них.

По предварительным данным, он не придумал ничего лучше, как расплавить найденные боеприпасы на костре. Реактивный двигатель гранаты сдетонировал, один из осколков пробил лёгкое. Мужчина умер на месте.

Ранее жители Удмуртии на майских праздниках столкнулись с неожиданными находками: две боевые гранаты и миномётный снаряд были обнаружены, а затем обезврежены. На сообщения граждан отреагировала группа разминирования ОМОН Росгвардии. Специалисты оперативно выехали на места обнаружения опасных снарядов и устранили угрозу.

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Автор: Елена Федорова
белгородская область
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