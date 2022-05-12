Школа, почта и 17 домов повреждены из-за обстрела в белгородском селе Солохи

Здания школы и почты, а также 17 домов получили повреждения в результате обстрела села Солохи в Белгородской области со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В результате обстрела в селе Солохи пострадали 17 домовладений и 6 автомобилей. Выбиты окна в школе, почтовом отделении и магазине", — написал губернатор в своём Telegram-канале.

По словам Гладкова, повреждённые здания планируется восстановить в ближайшее время. К работам предполагается приступить 13 мая. Подрядчика для их выполнения уже нашли.

Село Солохи Белгородского района подверглось обстрелу со стороны Украины вечером 11 мая. Согласно сведениям главы региона, при этом погиб один человек, семеро пострадали.

По информации СКР, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела белгородского села. Российские следователи намерены установить, кто из украинских силовиков причастен к этому преступлению.