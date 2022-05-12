Глава Белгородской области заявил о семи пострадавших при обстреле села Солохи

Число пострадавших в результате обстрела белгородского села Солохи со стороны Украины достигло семи человек, заявил глава региона Вячеслав Гладков.

"Семь раненых, поздно ночью привезли ещё одного пострадавшего. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь, лекарственные препараты есть в полном объёме", — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Село Солохи в Белгородском районе было обстреляно со стороны Украины накануне вечером. По данным Гладкова, в результате обстрела погиб один человек. Губернатор опроверг сообщения СМИ о том, что второй жертвой стал подросток.

"Федеральные телеграм-каналы пишут о ещё одном погибшем, 14-летнем мальчике. Сообщаю, что это не так. Мальчик жив и находится в областной больнице. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", — заявил Гладков.

Он пообещал, что всем пострадавшим, а также семье погибшего в результате обстрела села будет оказана материальная помощь.

Губернатор сообщил, что в Солохи выехали его заместители Константин Полежаев и Владимир Базаров для оценки масштабов повреждения домов и организации их восстановления. Согласно сведениям Гладкова, нарушенное в результате обстрела газоснабжение села уже восстановлено.