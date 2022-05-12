EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Владимир Васютченко

Глава Белгородской области заявил о семи пострадавших при обстреле села Солохи

Происшествия

Число пострадавших в результате обстрела белгородского села Солохи со стороны Украины достигло семи человек, заявил глава региона Вячеслав Гладков.

Глава Белгородской области заявил о семи пострадавших при обстреле села Солохи

"Семь раненых, поздно ночью привезли ещё одного пострадавшего. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь, лекарственные препараты есть в полном объёме", — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Село Солохи в Белгородском районе было обстреляно со стороны Украины накануне вечером. По данным Гладкова, в результате обстрела погиб один человек. Губернатор опроверг сообщения СМИ о том, что второй жертвой стал подросток.

"Федеральные телеграм-каналы пишут о ещё одном погибшем, 14-летнем мальчике. Сообщаю, что это не так. Мальчик жив и находится в областной больнице. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", — заявил Гладков.

Он пообещал, что всем пострадавшим, а также семье погибшего в результате обстрела села будет оказана материальная помощь.

Губернатор сообщил, что в Солохи выехали его заместители Константин Полежаев и Владимир Базаров для оценки масштабов повреждения домов и организации их восстановления. Согласно сведениям Гладкова, нарушенное в результате обстрела газоснабжение села уже восстановлено.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Владимир Васютченко
Темы белгородская область
Sberbank
Новости
Захарова: Британия хочет депортировать друзей-украинцев в африканскую Руанду
HS: финны бросились запасаться наличными из-за нестабильной обстановки в мире
США: РФ использует в военной технике чипы из "посудомоек" и холодильников
Вассерман: "Байден не оставил Москве выбора после подписания закона о ленд-лизе"
Посол Антонов предъявил доказательства готовящейся провокации Киева c химоружием
Комендант "Камброд": бойцы ВСУ пытаются выехать из Рубежного под видом беженцев
Норин: российским миротворцам в Приднестровье лучше сдаться в плен Молдавии
Глава Белгородской области заявил о семи пострадавших при обстреле села Солохи
Ищенко назвал позитивную черту Зеленского: "Что видит, то и поёт"
Шеремет призвал регионы Украины выбрать путь вступления в РФ по примеру Крыма
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Военкор Котёнок: десять тысяч солдат Польши войдут на Украину 22 мая

Командование ВСУ приказало пограничной службе Украины пропустить на территорию страны четыре батальона польской армии 22 мая 2022 года.

Военкор Котёнок: десять тысяч солдат Польши войдут на Украину 22 мая
Группы боевиков с "Азовстали" вышли на связь с ВС РФ для обсуждения сдачи в плен
Силовые структуры
Группы боевиков с "Азовстали" вышли на связь с ВС РФ для обсуждения сдачи в плен
Силовые структуры
Истребители ВВС Украины активизировались в районе Николаева и Харькова
Силовые структуры
Пекло для "Азова": боевик вылез из бункера и показал "нечеловеческие условия"
Ирина Шлионская Из водяных чудовищ делают культы Ирина Шлионская Ольга Лебедева Офис Зеленского: прекратить переговоры с Россией приказал Борис Джонсон Ольга Лебедева Любовь Степушова Цветочные протесты в Риге: Латвия на грани восстания Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Сивков: пока Россия занята Украиной, в мире нарастает напряжённость 
Бывший СССР
Эксперты перечислили, какие территории могут присоединиться к России
Сивков: если ВСУ нападут на Приднестровье, то Россия развернёт сухопутный фронт
Силовые структуры
Сивков: если ВСУ нападут на Приднестровье, то Россия развернёт сухопутный фронт
Последние материалы
Норин: российским миротворцам в Приднестровье лучше сдаться в плен Молдавии
Глава Белгородской области заявил о семи пострадавших при обстреле села Солохи
Ищенко назвал позитивную черту Зеленского: "Что видит, то и поёт"
Шеремет призвал регионы Украины выбрать путь вступления в РФ по примеру Крыма
Ордов о предложении EMTA не доверять курсу Мосбиржи: "Спекулятивные операции"
Сладков: "На "Азовстали" плацдарм, удерживаемый ВСУ и неонацистами, сжимается"
Эксперт Норин: перелом в спецоперации наступит после окружения ВСУ в Донбассе
В Берлине русские напали на ведущую телеканала Коломойского: "Уроды, как вы…"
Шеремет: власти Украины прекратили транзит газа из РФ для газовой блокады Европы
Жители Херсонской области будут просить Путина включить регион в состав РФ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников