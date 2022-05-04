Нефтебаза в городе Макеевка ДНР подверглась артобстрелу со стороны ВСУ 4 мая. Об этом сообщает администрация города.
"Вооруженные формирования Украины нанесли артиллерийский удар по Макеевке. По предварительным данным зафиксированы повреждения по адресу: Первоногвардейский район, Антропова 7а (нефтебаза)", — приводит сообщение администрации официальный сайт ДНР.
По информации штаба территориальной обороны ДНР, в результате артобстрела на макеевской нефтебазе загорелись четыре резервуара.
"На нефтебазе в Макеевке произошло возгорание 4 резервуаров большой ёмкости, по 5 тыс. кубометров каждый", — сообщает Telegram-канал штаба.
По предварительным данным, жертвой обстрела нефтебазы стал один человек, двое ранены. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники спецслужб. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
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