В Макеевке в результате артобстрела ВСУ загорелась нефтебаза

Нефтебаза в городе Макеевка ДНР подверглась артобстрелу со стороны ВСУ 4 мая. Об этом сообщает администрация города.

"Вооруженные формирования Украины нанесли артиллерийский удар по Макеевке. По предварительным данным зафиксированы повреждения по адресу: Первоногвардейский район, Антропова 7а (нефтебаза)", — приводит сообщение администрации официальный сайт ДНР.

По информации штаба территориальной обороны ДНР, в результате артобстрела на макеевской нефтебазе загорелись четыре резервуара.

"На нефтебазе в Макеевке произошло возгорание 4 резервуаров большой ёмкости, по 5 тыс. кубометров каждый", — сообщает Telegram-канал штаба.

По предварительным данным, жертвой обстрела нефтебазы стал один человек, двое ранены. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники спецслужб. Обстоятельства инцидента устанавливаются.