Российские следователи возбудили уголовное дело из-за артобстрелов ВСУ столицы ДНР.
По информации СКР, дело завели по статье УК РФ "(Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов". Фигурантами дела стали замкомандира 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Дмитрий Герасименко и его неустановленные пока подчинённые.
Согласно сведениям Следственного комитета, 24 апреля 2022 года замкомбрига с бойцами бригады прицельно обстреляли из артиллерии Петровского района Донецка из населённых пунктов Водяное и Первомайское.
По данным следователей, в результате обстрелов получили ранения более 70 мирных жителей, получили повреждения дома и хозпостройки.
"Следственный комитет России принимает меры к установлению других украинских военнослужащих, причастных к совершению преступления",- говорится в сообщении.
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