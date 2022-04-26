СКР возбудил дело в отношении замкомбрига ВСУ из-за артобстрелов Донецка

Российские следователи возбудили уголовное дело из-за артобстрелов ВСУ столицы ДНР.

По информации СКР, дело завели по статье УК РФ "(Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов". Фигурантами дела стали замкомандира 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Дмитрий Герасименко и его неустановленные пока подчинённые.

Согласно сведениям Следственного комитета, 24 апреля 2022 года замкомбрига с бойцами бригады прицельно обстреляли из артиллерии Петровского района Донецка из населённых пунктов Водяное и Первомайское.

По данным следователей, в результате обстрелов получили ранения более 70 мирных жителей, получили повреждения дома и хозпостройки.

"Следственный комитет России принимает меры к установлению других украинских военнослужащих, причастных к совершению преступления",- говорится в сообщении.