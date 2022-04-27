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Автор Камиль Джабраилов

Чубайс не явился в суд на рассмотрение дела о краже у него 70 млн рублей

Происшествия

Бывший глава "Роснано" и спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс не явился на заседание суда в Москве, где должны были рассмотреть дело о краже у него 70 млн рублей. Заседание отложили на конец мая.

Чубайс не явился в суд на рассмотрение дела о краже у него 70 млн рублей

"Хамовнический суд Москвы отложил заседание из-за неявки потерпевших на 25 мая", — сообщает РИА Новости.

В 2016 году по заявлению Чубайса правоохранительные органы возбудили дело о краже у главы "Роснано" имущества на сумму 70 млн рублей. По уголовному делу проходят бывший глава правления управляющей компании "Роснано" Илья Сучков, экс-член политсовета "Партии народной свободы" Муса Садаев, а также двое охранников Антон Поляков и Алексей Уляхин. Как утверждает Чубайс, Сучков вместе с другими фигурантами шантажом вынудили его купить особняк по завышенной цене.

В конце марта президент России Владимир Путин освободил Чубайса от обязанностей спецпредставителя. Тогда же появилась информация, что чиновник покинул страну.

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Автор: Камиль Джабраилов
Темы суд анатолий чубайс
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