Генпрокуратуру попросили проверить работу Чубайса в "Роснано"

Глава "Роснано" Сергей Куликов попросил Генеральную прокуратуру провести проверку работы компании за период с 2010 по 2020 годы, когда её возглавлял Анатолий Чубайс. Соответствующее письмо Куликов направил генпрокурору Игорю Краснову, сообщает РБК.

По данным издания, в своём обращении глава "Роснано" утверждает, что во время управления компанией Чубайсом объем её заимствований превысил 290 млрд рублей. При этом в 2016 году долги корпорации и вовсе превысили стоимость её активов.

"Стала очевидной имущественная недостаточность компании, и проявились признаки банкротства", — приводит РБК отрывок из письма.

Куликов также указал на то, что в 2017 и 2018 годах "Роснано" выплатила правительству дивиденды на сумму 1,1 млрд рублей. Однако стоимость чистых активов компании тогда была меньше размера её уставного капитала, поэтому выплата дивидендов ещё больше ухудшила финансовое положение.

Сергей Куликов возглавил "Роснано" в декабре 2020 года после ухода на другую должность основателя компании Анатолия Чубайса.