В Турции раскрыли детали смертельной ссоры россиянина и украинца

Стал известны подробности драки украинца и россиянина в Турции. 30-летний турист из России направился в гости к своему 57-летнему знакомому из Украины в соседний отель, чтобы посмотреть футбол.

Атилла Донер, совладелец гостиничного комплекса, где остановился украинец, рассказал, что в тот вечер было много людей, поэтому охрана не заметила постороннего человека на территории.

Около 8 часов вечера Андрей Похвальный и Андрей Сова начали ругаться. В итоге перепалка переросла в более серьезный конфликт. Россиянин Похвальный толкнул Сову и тот споткнулся, упал и ударился о твердую поверхность головой.

В итоге украинца увезла скорая. Россиянина, устроившего драку, забрали жандармы. Он заплатил тысячу долларов, чтобы оставаться на свободе в Турции невыездным. Сейчас Похвального арестовали, он ждет суда.

Андрей Сова несколько дней находился в коме, а потом скончался. Сейчас его тело находится в Анталье, там проводят судебно-медицинскую экспертизу. Украинец не имеет права на страховые выплаты, так как в его крови нашли алкоголь.

Тело отправят спецрейсом вечером во вторник на родину.