На Урале спасатели МЧС РФ нашли группу туристов, затерявшуюся во время сплава

Свердловские спасатели нашли пропавшую во время сплава группу туристов, все живы, их жизни ничего не угрожает.

"Туристы, пропавшие в Первоуральском городском округе, нашлись. Живы", — сообщает пресс-служба МЧС России.

Отмечается, что туристы самостоятельно вышли к конечной точке маршрута.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области во время сплава по реке на лодках пропали восемь человек. Согласно информации ГУ МВД по региону, среди них были дети. На сплав группа отправилась в минувшее воскресенье. Родные туристов обратились за помощью в дежурную часть полиции Первоуральска в этот же день, потому что люди перестали выходить на связь.