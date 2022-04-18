Свердловские спасатели нашли пропавшую во время сплава группу туристов, все живы, их жизни ничего не угрожает.
"Туристы, пропавшие в Первоуральском городском округе, нашлись. Живы", — сообщает пресс-служба МЧС России.
Отмечается, что туристы самостоятельно вышли к конечной точке маршрута.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области во время сплава по реке на лодках пропали восемь человек. Согласно информации ГУ МВД по региону, среди них были дети. На сплав группа отправилась в минувшее воскресенье. Родные туристов обратились за помощью в дежурную часть полиции Первоуральска в этот же день, потому что люди перестали выходить на связь.
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