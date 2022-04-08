Краснодарскую учительницу уволили за обещание расстрелять школьников из автомата

В Краснодаре руководство школы уволило учительницу, которая обещала "расстрелять из автомата" школьников, сообщает РИА Новости.

Ранее в одном из Telegram-каналов была опубликована аудиозапись, на которой учительница общается со школьниками. Женщина ругает детей и грозит расстрелять их, после чего говорит, что уже взяла автомат.

В краснодарском департаменте образования заявили, что угрожавшую ученикам учительницу уже уволили.

Ранее в Краснодаре оштрафовали на 30 тысяч рублей мужчину, который плюнул в плакат с буквой Z, которая символизирует спецоперацию Вооружённых сил РФ на Украине.