В Краснодаре руководство школы уволило учительницу, которая обещала "расстрелять из автомата" школьников, сообщает РИА Новости.
Ранее в одном из Telegram-каналов была опубликована аудиозапись, на которой учительница общается со школьниками. Женщина ругает детей и грозит расстрелять их, после чего говорит, что уже взяла автомат.
В краснодарском департаменте образования заявили, что угрожавшую ученикам учительницу уже уволили.
Ранее в Краснодаре оштрафовали на 30 тысяч рублей мужчину, который плюнул в плакат с буквой Z, которая символизирует спецоперацию Вооружённых сил РФ на Украине.
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