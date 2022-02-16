Брошенных восьмимесячных близнецов нашли в московской квартире

В Москве сотрудники выясняют обстоятельства инцидента с двумя брошенными без присмотра младенцами.

Как сообщает столичная прокуратура, двоих восьмимесячных мальчиков-близнецов обнаружили в квартире одного из домов на улице Плеханова.

"По предварительной информации, их некоторое время не кормили. Дети в тяжёлом состоянии госпитализированы в одну из столичных больниц", — говорится в сообщении.

В настоящее время прокуратура начала проверку в связи с обнаружением оставленных без присмотра младенцев.

В ходе проверки сотрудникам Перовской межрайонной прокуратуры предстоит установить обстоятельства произошедшего, а также оценить исполнение требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе исполнение своих обязанностей родителями мальчиков, уже лишавшихся родительских прав в отношении других детей.

"По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — говорится в сообщении.

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