Генералу ВС РФ Оглоблину дали 4,5 года колонии за мошенничество

В Москве суд вынес приговор экс-начальнику одного из подразделений Главного управления связи Вооруженных сил РФ Александру Оглоблину по делу о мошенничестве.

Как сообщил корреспондент "Интерфакса", Московский гарнизонный военный суд приговорил Оглоблина к 4,5 годам колонии общего режима. Осуждённому предстоит также заплатить штраф в размере 800 тысяч рублей. Кроме того, суд запретил Оглоблину в течение двух лет занимать должности на госслужбе, а также лишил его звания генерал-майора и наград.

Осуждённого взяли под стражу в зале суда. Сообщается, что приговор ещё не вступил в законную силу.

Дело Оглоблина рассматривалось в особом порядке, так как он полностью признал вину и заключил сделку со следствием.

По данным следователей, генерал Оглоблин вместе с замачальника Генштаба Халилом Арслановым и другими сообщниками заключили госконтракты на поставку оборудования для наземных станций спутниковой связи и центров мониторинга управления сетью по завышенной стоимости. Впоследствии в ходе исполнения этих контрактов было похищено 1,6 млрд рублей.

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