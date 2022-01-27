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Автор Владимир Васютченко

Троих подростков задержали за подготовку нападения на школу в Нижнем Новгороде

Происшествия

Подготовку к нападению на школу пресекли правоохранители в Нижнем Новгороде.

Троих подростков задержали за подготовку нападения на школу в Нижнем Новгороде

По информации регионального следственного управления СКР, в преступлении подозревают троих подростков в возрасте 16-17 лет.

Как выяснили следователи, в конце прошлого года несовершеннолетние договорились напасть на одно из учебных заведений города.

"Подозреваемые сообща выбрали объект для нападения — школу, расположенную в Канавинском районе г. Н. Новгорода и спланировали в ходе нападения убивать из огнестрельного оружия учеников и сотрудников указанного учреждения", — говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что злоумышленники уже определились с датой нападения, однако их планам удалось помешать в результате совместных действий следователей, полицейских и сотрудников ФСБ.

В настоящее время в отношении подростков завели уголовное дело по статье УК РФ "Приготовление к совершению убийства более двух лиц". Подозреваемых допрашивают следователи. После этого будет решаться вопрос об избрании меры пресечения фигурантам дела.

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