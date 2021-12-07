18-летний молодой человек задержан возле одной из московских школ после сообщения о намерении устроить теракт.
По информации источника ТАСС в экстренных службах, сообщение молодого человека о том, что он планирует совершить теракт в учебном заведении 7 декабря, было обнаружено в одной из соцсетей в ходе мониторинга, проводимого работниками департамента образования.
Информацию о планируемом преступлении передали сотрудникам правоохранительных органов. Те задержали молодого человека у входа в одну из школ столицы.
Сообщается, что правоохранители обнаружили у задержанного пневматический пистолет, а также три газовых баллончика и три ножа.
В настоящее время в связи с произошедшим начата доследственная проверка.
Ранее в Казани сотрудники ФСБ задержали подростка по подозрению в подготовке вооружённого нападения на учебное заведение. Дома у несовершеннолетнего нашли пневматическую винтовку. Подросток заявил, что совершить преступление его убеждал житель Украины, с которым они общались в одном из мессенджеров.
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