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Автор Валентина Севрюгина

По делу о гибели Джорджа Флойда привлекли ещё троих полицейских

Происшествия

В штате Миннесота США приняли решение, что под суд о гибели афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года пойдёт больше полицейских, сообщает CNN.

По делу о гибели Джорджа Флойда привлекли ещё троих полицейских

Известно, что ещё трое бывших офицеров предстали перед федеральным судом Штатов. Так, экс-полицейские Томас Лейн, Джей Кенг и Тоу Тао обвиняются в превышении полномочий. Кроме того, им предъявлен отказ от оказания медицинской помощи задержанному, который жаловался на проблемы с дыханием после того, как офицер Дерек Шовин прижал его к земле, наступив коленом на шею. Уточняется, что обвиняемые не признают свою вину.

Ранее бывший полицейский Дерек Шовин получил 22,5 года тюремного заключения за непреднамеренное убийство афроамериканца Джорджа Флойда. По сложившейся в США судебной практике, срок тюремного заключения по статье, в которой обвиняется Дерек Шовин, обычно составляет 12,5 лет. Бывший полицейский будет сидеть в тюрьме на десять лет дольше.

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Кто и зачем накачивает США расовым бандитизмом?
Автор: Валентина Севрюгина
Темы сша джордж флойд
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