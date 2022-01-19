Офис украинского журналиста Дмитрия Гордона в Киеве обстреляли

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, что его офис в Киеве был обстрелен неизвестными. Он выложил ролик на своём YouTube-канале, где продемонстрировал простреленные окна.

В видео-сообщении он также отметил, что говорить правду в стране, где за свободу слова нужно ежедневно сражаться, очень непросто.

"Но я это делаю, постоянно говорю то, что думаю, и говорю правду. Как видим, это многим, наверное, не нравится", — пояснил Дмитрий Гордон.

Помимо этого, он добавил, что дело несомненно раскроют, поскольку вокруг редакции — много камер.

Ранее в Киеве митингующие у здания Печерского районного суда сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко решили отправиться дальше — к офису украинского лидера Владимира Зеленского. При этом собравшиеся уверяют, что их шествие носит мирный характер.

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