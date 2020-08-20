Гордон: жаль, что операция СБУ в Белоруссии "накрылась медным тазом"

Украинский журналист Дмитрий Гордон подтвердил, что 33 россиянина стали невольными участниками спецоперации, которая "целый год разрабатывалась СБУ и не только".

Сохраняя загадочный вид и постоянно подчеркивая, что он является лицом, имеющим допуск к гостайнам, раскрывать которые "не будет", Гордон рассказал в интервью ТК "Дождь", что к организации провокации в Белоруссии были привлечены "высококлассные спецы".

А "накрылось всё медным тазом" только потому, что "человек из окружения Зеленского" оказался предателем.