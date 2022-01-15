Пострадавших при падении самолёта на Алтае подключили к ИВЛ — "Оба тяжёлые"

Двоих человек, которые пострадали при падении легкомоторного самолёта "Аэропракт А-22" в Алтайском крае подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. По сообщению врачей, один из них находится в медикаментозного сна.

Как отметили в краевом Минздраве, несмотря на состояние пациентов, есть положительная динамика.

"Пострадавшие в реанимации, на аппаратах ИВЛ, один из них в сознании, второй — в состоянии медикаментозной седации. Состояние крайне тяжёлое, но есть положительная динамика", — цитирует сообщение ведомства "Интерфакс".

Ранее Pravda. Ru писала о том, что в минувшую пятницу на Алтае был вынужден совершить жёсткую посадку легкомоторный самолёт. На борту судна находили два человека: пилот и пассажир. Известно, что вылет был совершён в экскурсионных целях. На место авиакатастрофы выслали спасателей. Следователи возбудили уголовное дело.

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