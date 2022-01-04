Снежная буря полчаса не выпускала Байдена из самолёта

Самолет президента Джо Байдена приземлился в понедельник в столице США Вашингтоне, округ Колумбия, в разгар снежной бури, получившей название Фрида.

Из-за плохой погоды командиру пришлось ждать 30 минут, пока личный состав базы ВВС Эндрюс (штат Мэриленд, США) сумеет довести трап до самолета, сквозь густой снег, покрывавший взлетно-посадочную полосу.

Байден, который провел последние шесть дней в штате Делавэр, спускался по лестнице, одной рукой опираясь на перила, а другой защищая лицо от снега. Путь до Белого дома, как сообщает Daily Mail, занял "примерно вдвое больше обычного времени".

Шторм Фрида обрушился на несколько районов восточного побережья США, подтолкнув местные власти к закрытию правительственных зданий и школ Вашингтона. Кроме того, он спровоцировал перебои с электричеством и вынудил авиакомпании отменить внутренние рейсы, сообщают местные СМИ.