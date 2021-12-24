Подавший сигнал тревоги пассажирский Boeing приземлился в Домодедово

Пассажирский самолёт Boeing 737, который подал сигнал тревоги по пути из Саратова в Москву, совершил посадку в столичном аэропорту Домодедово.

"Пассажирский Boeing 737, который подал сигнал тревоги, благополучно сел в Домодедово ", — сообщил источник ТАСС в авиационных службах.

В сообщении говорится, что самолёт подал сигнал тревоги через полчаса после вылета из Саратова. После этого он снизился до высоты 3 тысяч метров.

В настоящее время причина подачи сигнала и обстоятельства произошедшего устанавливается.

По информации источника в авиационных службах, в пятницу сигнал тревоги подал также пассажирский самолет, направляющийя из Краснодара в Санкт-Петербург.

"Airbus A319 подал сигнал тревоги в небе над Тверской областью", — уточнил собеседник агентства.

По его словам, курс и высота движения самолёта не менялась. В ближайшее время Airbus должен добраться до пункта назначения.

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