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Вертолёт Ми-8 аварийно сел в Красноярском крае

Происшествия

Вертолёт Ми-8 экстренно сел в Туруханском районе Красноярского края.

Вертолёт Ми-8 аварийно сел в Красноярском крае

Как сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС, борт, который, по предварительным данным, выполнял заказной рейс по маршруту Валек — Игарка, совершил аварийную посадку в паре километров от посёлка Светлогорск.

Сообщение о происшествии поступило к спасателям в 9.15 по московскому времени.

В момент происшествия на борту находились три члена экипажа. Они живы.

По информации МЧС, к ликвидации последствий жёсткой посадки привлечено 10 человек, задействовано три единицы техники.

Напомним, 19 октября в Красноярском крае совершил вынужденную посадку вертолёт Ми-8, следовавший по маршруту Носок — Караул — Дудинка.
Борт приземлился в 12 км западнее от вертолётной площадки населённого пункта Караул.

При посадке никто из находившихся на борту вертолёта 11 человек не пострадал. По предварительным данным, Ми-8 был вынужден незапланированно приземлиться из-за технической неисправности.

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Автор: Владимир Васютченко
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