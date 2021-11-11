Вертолёт Ми-8 аварийно сел в Красноярском крае

Вертолёт Ми-8 экстренно сел в Туруханском районе Красноярского края.

Как сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС, борт, который, по предварительным данным, выполнял заказной рейс по маршруту Валек — Игарка, совершил аварийную посадку в паре километров от посёлка Светлогорск.

Сообщение о происшествии поступило к спасателям в 9.15 по московскому времени.

В момент происшествия на борту находились три члена экипажа. Они живы.

По информации МЧС, к ликвидации последствий жёсткой посадки привлечено 10 человек, задействовано три единицы техники.

Напомним, 19 октября в Красноярском крае совершил вынужденную посадку вертолёт Ми-8, следовавший по маршруту Носок — Караул — Дудинка.

Борт приземлился в 12 км западнее от вертолётной площадки населённого пункта Караул.

При посадке никто из находившихся на борту вертолёта 11 человек не пострадал. По предварительным данным, Ми-8 был вынужден незапланированно приземлиться из-за технической неисправности.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.